Dan Voiculescu afla marti daca poate fi eliberat conditionat. Decizia va fi definitiva

Dan Voiculescu a fost internat vineri dupa-amiaza sub paza la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, iar surse medicale declarau pentru News.ro ca el ar urma sa fie supus interventii chirurgicale, pentru ocluzie intestinala. Luni seara, insa, surse medicale au precizat pentru News.ro ca omul de afaceri nu a mai fost operat, pentru ca a raspuns bine tratamentului administrat si ca ar putea sa fie externat marti.La primul termen de judecata a contestatiei procurorilor anticoruptie la decizia de eliberare conditionata, instanta a decis sa amane pronuntarea, deoarece are "nevoie de timp pentru a delibera. In timpul procesului, procurorul DNA a aratat ca Dan Voiculescu nu a dat dovezi temeinice de indreptare dupa ce a fost condamnat."Condamnatul nu indeplineste conditiile pentru liberarea conditionata. A castigat 57 de zile din munca si din elaborarea de lucrari stiintifice 330. Este o disportie vadita intre ele. Comportamentul acestuia rezulta si din concluziile comisiei din penitenciar, care a aratat ca nu indeplineste conditiile si ca scopul pedepsei nu a fost atins. In motivarea sentintei Judecatoriei Sector 5 (care a decis liberarea conditionata n.red.) nu s-a facut nicio referire la concluziile comisiei din penitenciar. Instanta nu si-a motivat inlaturarea concluziei comisiei din penitenciar care a dat aviz negativ in ceea ce priveste liberarea conditionata", a aratat procurorul DNA, care a continuat si a aratat ca in timpul detentiei Dan Voiculescu nu a avut "un comportament merituos, ci unul normal". "Condamnatul nu a achitat prejudiciul si nici macar cheltuielile judiciare catre stat", a mai aratat procurorul.In replica, avocatul acestuia a aratat ca aceasta contestatie a DNA este nefondata."Nu e posibila o hotarare de condamnare dupa o decizie de achitare. Nu comisia din penitenciar observa comportamentul condamnatului, ci subofiterii din penitenciar. (...) Comportamentul acuzatului rezulta din caracterizarile de la dosar intocmite de supraveghetori. A fost recompensat de 12 ori. Asta e o dovada de indreptare. A mentinut relatii neconflictuale cu ceilalti condamnati. A castigat 1800 de credite si a fost selectat pentru a face curatenia interioara. A participat la programul de pregatire pentru libertate", a aratat aparatorul lui Voiculescu.Pe 8 iunie, Judecatoria Sectorului 5 a decis ca Voiculescu poate fi eliberat conditionat. Procurorul DNA prezent joi la procesul de la Judecatoria sectorului 5 a afirmat, in fata magistratilor, ca omul de afaceri este "un profitor al carentelor legislative", ca nu exista dovezi ca acesta ar fi redactat lucrarile stiintifice in penitenciar.El a adaugat ca Dan Voiculescu nu a fost trecut din regimul inchis in semideschis pe intreaga perioada a detentiei, lucru care arata ca acesta nu a dat semne de indreptare.Amintim ca la inceputul acestui an HotNews scria ca din totalul de 11 carti publicate de Voiculescu in inchisoare cel putin sapte au fost scrise simultan, asta fara a mai pune la socoteala orele de munca efectuate separat pentru care a fost de asemenea pontat. Mai mult, HotNews a identificat in cartea "Investitii straine directe - vector al dezvoltarii economice", scrisa de fondatorul Intact in Penitenciarul Rahova, mai multe pasaje de text care par a fi copiate din alte carti, lucrari si documente de specialitate, fara ca respectivele pasaje sa fie puse intre ghilimele sau atribuite autorului in subsolul paginii - asa cum cer normele academice.In motivarea deciziei prin care Judecatoria Sectorului 5 a admis eliberarea conditionata a omului de afaceri se arata ca Dan Voiculescu a avut in detentie un comportament "constant pozitiv", nu a fost sanctionat niciodata si a fost recompensat de mai multe ori, el participand la diverse concursuri tematice, conferinte si activitati sportive, artistice si religioase, dar a si muncit la punctul de lucru "Curatenie" din cadrul Penitenciarului Rahova .In ceea ce priveste modalitatea in care lui Dan Voiculescu i-au fost considerate drept executate cele 387 de zile, instanta sustine ca atributul contabilizarii zilelor considerate ca executate pe baza muncii prestate de persoanele condamnate apartine exclusiv administratiei penitenciarului."Cu privire la celelalte doua conditii ale liberarii conditionate, staruinta in munca si disciplina condamnatului, din caracterizarea comportamentului petentului in perioada analizata a executarii pedepsei, instanta retine ca detinutul a avut un comportament constant pozitiv, o atitudine corespunzatoare normelor institutionale, a participat la diverse concursuri tematice, conferinte si activitati sportive, artistice si religioase, avand un total de 1.882 de credite. (...) Relevant in acest sens este faptul ca petentul nu a fost sanctionat disciplinar niciodata, fiind recompensat de 12 ori, ultimele doua recompense fiind aplicate in ultima perioada supusa analizei, dupa data respingerii primei cereri de eliberare conditionata", se arata in motivare.Magistratii arata ca Dan Voiculescu s-a predat Politiei in ziua in care a fost condamnat in dosarul ICA si nu exista indicii ca el ar fi incercat sa ascunda sau sa sustraga bunuri de la executarea obligatiilor civile. Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare.