​VIDEO Marsul "dragonilor" americani prin Romania: Cum au strabatut tara convoaiele de blindate ale cavaleriei SUA

​Exclusiv

"E un exercitiu de descurajare gandit sa arate oricarui potential adversar ca SUA e alaturi de Romania si de oricare alt stat membru NATO in caz ca cineva ar dori sa atenteze la suveranitatea statelor aliate", a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro locotenent colonelul Adam Lackey, comandantul grupului parte a Regimentului Secund de Cavalerie US Army Europe.Despre marsul blindatelor americane si al convoiului SUA care a pornit din Germania si se va opri la Marea Neagra in Bulgaria - "Dragoon Guardian 2017", in videoul de mai jos:---