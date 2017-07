Premierul Tudose vrea sa infiinteze o trilaterala cu Bulgaria si Grecia. Trilaterala exista si implineste 22 de ani

dimensiunea politica: dialog privind evolutiile in plan regional;

dimensiunea economica: cooperare in domeniul infrastructurii de transport si energetice si aspecte generale privind dezvoltarea economica;

dimensiunea de stabilitate regionala:

combaterea migratiei ilegale, a traficului de droguri si a crimei organizate;

cooperarea in domeniul afacerilor interne: la 8 septembrie 1998, la Sofia a fost semnat Protocolul intre Guvernele Romaniei, Bulgariei si Greciei privind cooperarea in combaterea criminalitatii transfrontaliere;

raspuns in cazuri de urgenta la calamitati dezastre naturale.

Potrivit comunicatului transmis luni seara de Executiv, "prim-ministrul Mihai Tudose a avut astazi o convorbire telefonica cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, despre posibilitatile de cooperare intre cele doua tari in ceea ce priveste infrastructura, turismul, dar si in alte domenii pentru finantarea carora vor fi folosite fonduri europene".Sursa citata mai mentioneaza ca cei doi premieri "au agreat ca in septembrie sa aiba loc o noua reuniune comuna a guvernelor roman si bulgar, la Varna, unde vor fi stabilite detaliile infiintarii unei trilaterale intre Romania, Bulgaria si Grecia, pe agenda careia va fi inclusa si stimularea turismului in regiune".De asemenea, mai arata Executivul, in contextul detinerii de catre Bulgaria a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in prima jumatate a anului 2018, "s-a discutat despre posibilitatile de cooperare pe proiecte comune intre cele doua state in cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunarii si Marii Negre".Conform comunicatului, premierul Mihai Tudose a propus de asemenea "conectarea capitalelor Bucuresti - Sofia - Atena printr-o linie feroviara rapida de persoane, aspect la care vor lucra ministrii transporturilor din cele trei tari". Tot pe partea de infrastructura, s-a agreat accelerarea proiectelor celor doua poduri peste Dunare, intre Turnu Magurele - Nicopole si Calarasi - Silistra, se mai precizeaza in comunicat.Obiectivele si domeniile de cooperare ale trilateralei, conform MAE:

Potrivit MAE, cea mai recenta reuniune Romania-Bulgaria-Grecia a fost cea a ministrilor afacerilor externe de la Bucuresti, din 21 mai 2010. Cu aceasta ocazie a fost adoptata o declaratie comuna privind Balcanii de Vest, document ce reitereaza importanta cooperarii in format trilateral. Cu acelasi prilej, a fost semnata o scrisoare comuna adresata Inaltului Reprezentant UE, Catherine Ashton, si comisarului pentru extindere si politica de vecinatate, Stefan Fule, ce cuprinde obiectivele celor trei state in regiunea Marii Negre.