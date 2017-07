Administratia Trump a obiectat fata de instalarea de capacitati de aparare antiaeriana la scutul de la Deveselu / Camera Reprezentatilor a adoptat insa articolul legat de Deveselu in forma initiala

"Calendarul accelerat ar impune Departamentului pentru Aparare sa desfasoare un sistem defensiv netestat cu succes, fara cunoasterea integrala a eficacitatii sale combative sau a consecintelor neintentionate ale operarii unui sistem de radar si armament de mare putere intr-o zona populata din Deveselu, Romania"

"Exigentele diplomatice cu privire la coordonarea in aceste chestiuni cu alte natiuni sunt semnificative, chiar si dupa testarea cu succes a sistemului si intelegerea consecintelor acestuia asupra populatiei locale".

"Administratia are obiectii in privinta articolului 1686 care cere Secretarului Apararii sa asigure desfasurarea de capabilitati antiaeriene la site-ul Aegis Ashore din Romania in interval nu mai mare de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, iar la site-ul Aegis Ashore din Polonia, in interval nu mai mare de un an de la data la care site-ul respectiv va fi declarat operational", se arata in punctul de vedere al Casei Albe, citat de profit.ro.Documentul a fost trimis de Casa Alba Camerei Reprezentantilor pe 11 iulie. Intre timp, pe 14 iulie, Camera a adoptat proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal 2018 cu tot cu articolul referitor la scutul antiracheta din Romania la care presedintele Donald Trump a avut obiectii, precizeaza profit.ro.Totusi, Donald Trump nu a indicat ca ar intentiona sa-si exercite dreptul de veto asupra proiectului de lege.Ce se mai spune in punctul de vedere al Casei Albe legat de situl de la Deveselu: