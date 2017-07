Premierul Tudose a numit-o pe Rozalia-Dana Varga consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Rozalia Dana Varga a mai ocupat functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului si in guvernarea Ponta. In ianuarie 2015, ea a fost numita de premierul Victor Ponta consilier de stat pe problemele romilor, functie din care a demisionat un an mai tarziu, dupa preluarea guvernarii de catre Dacian Ciolos.Varga a candidat la alegerile legislative din 2012, pentru un mandat de deputat, din partea PNL, iar la alegerile din 2016 din partea ALDE. De altfel, ea este presedinte al departamentului de minoritati in formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu si a fost consiliera a acestuia pe cand liderul ALDE era premier.