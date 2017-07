Elevii romani au castigat doua medalii de aur si doua de argint la Olimpiada Internationala de Chimie

Potrivit MEN, rezultatul plaseaza echipa Romaniei pe locul al II-lea in Europa si al VII-lea in lume in clasamentul neoficial al tarilor participante (78).Elevii medaliati cu aur sunt Alexandra Dima (Liceul International de Informatica din Bucuresti), castigatoare a medaliei de argint la editia precedenta, si Paul Haidu-Gerea (Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta), care si-e egalat performanta de anul trecut.Medaliile de argint au fost obtinute de Anamaria Leonescu (Colegiul National "Sfantul Sava" din Bucuresti) si Dorian Gabriel Muntean (Colegiul National "Spiru Haret" din Tecuci, jud. Galati).Olimpiada Internationala de Chimie 2017 (a 49-a editie) s-a desfasurat in perioada 6 - 15 iulie, in Thailanda (Nakhon Pathom), la concurs participand 279 de concurenti din 78 de tari.