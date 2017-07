Dragnea: Nu se pune problema ca cetateanul sa-si plateasca singur CAS si CASS. Valorile contributiilor lvor fi mai mari, angajatorul le va plati efectiv, dar in contul angajatului

"Nu se pune problema ca vreun cetatean roman angajat undeva sa mearga singur sa-si plateasca singur contributia CAS si CASS. Tot angajatorul, tot firma va face aceste plati. Da, le vom face in contul angajatului, adica angajatul va avea o contributie la sanatate si o contribuie la pensie mai mare, dar nu el va face acest ordin de plata, ci tot firma. Pentru ca au aparut informatii ca vor merge oamenii la ANAF. Nu este adevarat. Plateste firma contributia in contul angajatului, pentru ca se vorbea ca se muta in sarcina angajatului.Acum, contributia pentru fondul de pensii si pentru sanatate au niste valori. Ele vor fi mai mari. Asta inseamna ca in contul fiecaruia dintre noi atat la pensii, cat si la sanatate vor fi sume mai mari pe care le va plati efectiv firma, dar in contul nostru, pentru noi. Contributia la pensii va merge pana la 25% si la pensii 10%", a declarat Dragnea la finalul sedintei coalitiei de guvernare, potrivit Agerpres.Intrebat daca declaratia de patrimoniu va fi de la 1 ianuarie 2018, Dragnea a mentionat: "Asa ar trebui. Dar in aceasta vara o sa ne prezinte Guvernul si decizia finala".In plus, presedintele PSD afirma ca implementarea impozitului pe venitul global din 2018 este foarte dificila. "E foarte greu, pentru ca au fost niste intarzieri. Dar saptamana de saptamana vor prezenta progresele facute", a motivat Dragnea.El a adaugat ca nu au fost prezentate cifre cu privire la rectificarea bugetara."Ministerul Finantelor n-a prezentat nicio cifra cu privire la rectificarea bugetara, au spus ca lucreaza si - pe buna dreptate - sunt ministere care au un grad de executie foarte mic. Ca sa inteleaga toata lumea, gradul de executie este cat s-au cheltuit din bugetul pe care l-au avut - un procent de 2%, 3%, 5%, 7% la jumatatea anului este de neacceptat', a aratat Liviu Dragnea. El nu a dorit sa precizeze despre ce ministere este vorba, precizand doar ca 'sunt mai multe ministere'.