O bomba de aviatie, descoperita pe plaja din Eforie Sud

O echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea s-a deplasat in zona si a ridicat bomba, care urmeaza sa fie distrusa in conditii de securitate.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, luni, pe plaja din Eforie Sud, dupa ce o persoana a gasit o bomba.Echipa pirotehnica s-a deplasat la fata locului, iar dupa o interventie care a durat aproximativ o ora si jumatate, obiectul respectiv a fost ridicat.Bomba este una de aviatie, are o greutate de patru kilograme si este de tip incendiar, fiind adusa pe tarm de marea agitata, au precizat reprezentantii ISU Dobrogea.