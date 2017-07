Intrebat luni daca a fost chemat la DNA in vreo calitate in dosarele instrumentate de procurorii anticoruptie, Liviu Dragnea a spus ca "eu n-am fost chemat pana acum, asta nu insemana ca nu voi fi chemat"."Dar dupa toata aceasta campanie, dupa aceste ciorbe congelate si reincalzite, am niste semne de intrebare pe care o sa mi le exprim", a mai spus Liviu Dragnea luni la Parlament, dupa intalnirea liderilor coalitiei de guvernare.