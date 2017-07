Urs lovit de o masina, la Busteni / Autoritatile recomandata evitarea deplasarilor in padure, animalul poate fi ranit si violent

Ursul a fost lovit de o masina in noaptea de sambata spre duminica, pe raza orasului Busteni, iar apoi animalul a fugit in padure.La nivelul Prefecturii Prahova s-a luat legatura cu gestionarul fondului cinegetic, cu reprezentantii Garzii Forestiere, ai Garzii de Mediu, ai Directiei Silvice si cu autoritatile locale, constituindu-se echipe formate din jandarmi, reprezentanti ai Ocolului Silvic si ai fondului cinegetic, care patruleaza in zona pentru protejarea populatiei.Totodata, populatia a fost informata cu privire la existenta unui potential pericol, arata sursele citate.Potrivit acestora, autoritatile recomanda turistilor, dar si localnicilor sa evite deplasarile in padure, in conditiile in care exista riscul ca animalul sa fie ranit si sa devina violent, iar daca deplasarile sunt absolut necesare, recomandarea este ca persoanele sa nu se abata de la traseele de patrulare stabilite de autoritati.