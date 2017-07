Rectorul Universitatii de Vest: Ratele de promovare la Bacalaureat cresc pentru ca multi tineri nu mai dau acest examen / E necesara o alternativa in invatamantul profesional, nu bacalaureatul diferentiat

"Cresterea promovabilitatii la bacalaureat ascunde incapacitatea statului de a oferi o alternativa pentru unul din doi absolventi de gimnaziu. Ratele de promovare cresc pentru ca multi tineri nu mai dau acest examen", afirma rectorul, intr-un comunicat remis HotNews.ro.In opinia sa, "realitatea este cosmetizata de statistici". "Daca ne uitam la ratele de promovabilitate a examenului de bacalaureat, observam ca acestea se inscriu pe o tendinta ascendenta. Insa, daca ne raportam la numarul elevilor care au absolvit gimnaziul, vom vedea ca, in medie, aproape unul din doi elevi nu obtin diploma de bacalaureat", spune Marilen Gabriel Pirtea, care precizeaza ca cifrele sunt preluate dintr-o analiza a specialistilor de la Centrul de Politici Publice al Universitatii de Vest din Timisoara.Potrivit profesorului universitar, "concluzia acestora este una alarmanta: ratele de promovare a bacalaureatului cresc pentru ca multi tineri nu mai dau acest examen".Acesta se intreaba ce alternative le ofera statul acestor tineri care renunta sa mai dea Bacalaureatul, in conditiile in care "prea putini dintre ei gasesc o alternativa in invatamantul profesional"."Desigur, aceasta incapacitate de a gasi o solutie - alta decat aceea de a-i ingramadi in universitati pe locuri cu taxa sau la specializari fara cerere, ceea ce am vazut inainte de 2010, are efecte imense asupra dezvoltarii Romaniei. Aproape jumatate dintre generatiile de tineri nu contribuie la dezvoltarea Romaniei, intr-o etapa in care am ajuns la un deficit de forta de munca", continua rectorul Universitatii de Vest.In opinia sa, "bacalaureatul diferentiat nu este o solutie, ci inca un remediu care ne deturneaza de la problema reala: incapacitatea statului roman de a gasi o solutie pentru acesti tineri"."Esentiala este o alternativa, care, indiferent cum se numeste, filiera tehnologica, scoli de meserii, invatamant dual, sa constituie baza pentru evolutia profesionala a acestor tineri", subliniaza acesta.