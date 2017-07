Constanta: Un sofer baut, sub influenta drogurilor si cu permisul anulat, oprit de politisti dupa tragerea unui foc de avertisment

Potrivit politistilor, luni dimineata, politistii de la Biroul Rutier Constanta au vrut sa opreasca o masina pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta.Soferul a refuzat sa se supuna semnalelor agentilor, iar un politist a folosit armamentul din dotare, tragand un foc de avertisment in plan vertical, pentru prinderea barbatului.Politistii au stabilit ca barbatul, in varsta de 31 de ani, din Eforie Sud, avea permisul anulat si se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool in aerul expirat.El a fost testat si pentru conducerea sub influenta substantelor interzise, iar rezultatul a fost pozitiv.