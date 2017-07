Mitropolia Moldovei va sesiza Sinodul BOR in privinta inregistrarii in care ar aparea episcopul Husilor

"In cursul acestei zile am vizionat inregistrarea pe care am primit-o in cursul dupa-amiezii de sambata de la redactia ziarului CanCan. Sunt lucruri urate pe acea inregistrare, in contradictie totala cu morala crestina. (...) o expertiza de specialitate se va pronunta cu privire la autenticitatea inregistrarii respective. Unul din personajele care apar in inregistrare seamana mult cu Episcopul Husilor, nefiind specialist nu pot spune ca el este. Seamana mult cu el. E posibil sa fie el", a declarat Timofte.El a spus ca e posibil sa fie solicitata o expertiza din partea unei institutii independente pentru a stabili cu certitudine daca unul din personajele care apar in film este Episcopul Husilor, Corneliu Barladeanu."A aparut acest element nou. Vineri, nu aveam decat acuzatiile din spatiul public, iar pe de alta parte declaratia Episcopului, care spunea ca acuzatiile nu au suport real, sunt false, inregistrarile sunt false. Astazi, am vizionat filmul neblurat, am adus la cunostinta ce apare pe imagini. Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, va sesiza Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Romane, care are competente pentru rezolvarea acestui caz. Dorim aflarea adevarului cat mai repede", a precizat Marian Timofte.Reprezentantul Mitropoliei a mentionat, totodata, ca Episcopul Husilor nu a fost chemat la noi audieri."Nu a mai fost chemat. Nu cred ca ar mai spune altceva. Probabil ca ar spune din nou ca este nevinovat", a precizat Timofte.Acesta a explicat jurnalistilor ca, pana la luarea unei decizii de catre Sfantul Sinod, Corneliu Barladeanu poate sluji."Ca un episcop sa nu mai tina slujbe, el trebuie oprit de la slujire. Singura autoritate care poate opri de la slujire un ierarh este Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care urmeaza sa se pronunte. La ora actuala, el nu este oprit de la slujire. De acum urmeaza sa se dispuna masurile care se impun", a declarat purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.