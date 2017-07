Presedinta CSM: Aprecierea necesitatii prezentarii sefei DNA in fata comisiei parlamentare de ancheta apartine Laurei Codruta Kovesi

Intrebata daca CSM a raspuns solicitarii Laurei Codruta Kovesi privind prezenta acesteia la Comisia parlamentara de ancheta pentru audieri, Mariana Ghena a mentionat: "Da, in sensul ca aprecierea in concret a necesitatii, respectiv oportunitatii prezentarii in fata Comisiei apartine procurorului-sef al DNA in raport de dispozitiile si reglementarile in vigoare. CSM nu interpreteaza deciziile CCR, acestea sunt obligatorii si general valabile, nicio persoana nu poate invoca necunoasterea legii".Ea a adaugat ca raspunsul a fost transmis vineri dupa-amiaza.La randul sau, vicepresedintele CSM, Cristian Ban, a precizat, pentru Agerpres., ca prin raspunsul acestui for se face trimitere la decizii ale CCR - 54/1994, 317/2006 si 602/2005, precum si la hotararea plenului CSM din 25 mai 2007.Laura Codruta Kovesi a fost invitata de mai multe ori pentru a fi audiata in Comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, insa aceasta a refuzat sa vina in fata parlamentarilor.Cum a explicat Kovesi, intr-un interviu publicat luni de ziare.com , faptul ca nu raspunde invitatiilor comisiei:"Pentru ca nu am niciun fel de informatii cu privire la ceea ce face obiectul comisiei parlamentare. Am primit o solicitare de a ma prezenta la Parlament, mi s-a comunicat care este obiectul comisiei, pe o pagina si jumatate, am citit obiectivele comisiei, nu cunosc nimic legat de ele, cred ca 90% daca nu toate exced competentelor de procuror, nu aveau legatura cu atributiile mele de procuror general si acesta este motivul pentru care am raspuns la fiecare solicitare ca nu ma prezint, pentru ca nu detin date si informatii legate de obiectul comisiei. "