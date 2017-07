VIDEO Tudose catre tinerii participanti la internshipul Guvernului: Afara sunt niste oameni care au afisat #rezist si dumneavoastra sunteti cu #insist de pe partea astalalta a cladirii

"Inteleg ca sunteti 100 din 3.200 si ceva. Nu stiu nicio o universitate, nicio facultate care sa aiba 30 pe loc si va multumesc pentru faptul ca ati insistat, pentru ca afara sunt niste oameni care au afisat #rezist si dumneavoastra sunteti cu #insist de pe partea astalalta a cladirii", a declarat Tudose, la sediul Guvernului, in deschiderea programului de internship guvernamental, editia de vara."Am sa va rog sa stam mai mult de vorba cand terminati, eventual, cu cei care supravietuiesc experientei guvernamental-administrative. Nu o sa va fie usor. O sa vedeti ca lucrurile functioneaza altfel decat ar trebui de cele mai multe ori si principalul rol, scop al partii guvernamentale in ceea ce va priveste este ca dumneavoastra sa aduceti un suflu nou. Sa criticati, sa insistati, sa puneti intrebari, sa dati solutii. Sa insistati cu solutiile, acolo unde se poate. Din experienta trecuta, inteleg ca niste colegi de-ai dumneavoastra chiar au livrat niste solutii foarte bune",Prim-ministrul a adaugat ca le-a transmis ministrilor ca participantii la internship sa fie tratati "cel putin ca egali"."Meritati acest lucru. Sunteti 100 de tineri superbi care, in loc sa folositi vacanta pentru odihna sau in alte scopuri mai ludice, ati preferat sa veniti in administratie. Nu o sa va fie usor. Va sugerez sa nu fie prima intrebare la ministere sau pe unde veti fi: si noi la cat plecam acasa? Nu, stati cat puteti. Repet, sa-i sacaiti (...) pe colegii mei, inclusiv pe mine. Din fosti dumneavoastra colegi, am doi colegi noi care lucreaza (in cadrul Guvernului - n.r.) la partea de comunicare.", a spus Tudose.