Inspectia Judiciara a inceput controlul solicitat de Tudorel Toader la DNA

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, in 3 iulie, ca lupta anticoruptie nu inseamna numai DNA, numai aplicare de pedepse, ci inseamna prevenirea actelor de coruptie si ca, in calitate de ministru, nu vede numai partea pozitiva, ci si pe cea negativa, cu oameni arestati, condamnati, care se dovedeste ulterior ca sunt nevinovati, ceea ce inseamna o tragedie si o pata neagra pentru justitie.Toader a precizat ca a solicitat Inspectiei Judiciare o verificare de fond a activitatii manageriale de la DNA si de la Parchetul ICCJ, insitutii care nu au mai fost evaluate de 10 ani."Am sesizat Inspectia juidicara a CSM pentru a face evaluari de fond privind activitatea manageriala la DNA, pe de o parte, si la Ministerul Public, Parchetul ICCJ, pe de alta parte pentru ca la cele doua autoritati nu au mai fost facute evaluari de fond privind activitatea manageriala din 2007. (...) Zece ani de zile o institutie sa nu fie verificata, evaluata nu stiu daca este tocmai in regula, motiv pentru care am sesizat Inspectia Judiciara, verificarile sunt in curs de desfasurare, astept cu interes concluziile evaluarii", a afirmat ministrul.Tudorel Toader si-a exprimat speranta ca evaluarile de management vor arata "ca nu avem o justitie selectiva" si ca se respecta cronologia solutionarii, in functie de cea a inregistrarii cauzelor.