Primaria Cluj-Napoca i-a sanctionat pe organizatorii unui festival al culturii turce pentru distribuirea unui ziar cu mesaje politice anti-Erdogan

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, primaria Cluj-Napoca a solicitat in mod expres organizatorilor Festivalului Turcesc "Descoperiti cultura si bucataria turceasca", care s-a desfasurat la Sala Sporturilor, sa inceteze distributia ziarului "Zaman - Romania" si sa desfasoare manifestatia conform solicitarii si scopului aprobat."Primaria Cluj-Napoca respinge orice implicare sau sustinere a activitatilor de distribuire de publicatii cu caracter politic de catre organizatorii Festivalului si le-a solicitat acestora pastrarea caracterului multicultural al manifestarii aprobate", se arata in comunicat.Conform sursei citate, organizatorilor li s-a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale pentru nerespectarea scopului manifestarii aprobate si lipsa autorizatiei pentru distributia de publicatii.In timpul festivalului, care a avut loc pe platoul din fata Salii Sporturilor "Horia Demian", au primit ziarul "Zaman - Romania", care continea articole impotriva presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan sau in care se analiza actuala situatie a societatii si politicii din Turcia.Ziarul contine si un interviu cu clericul Fethullah Gulen, acuzat ca ar fi organizat tentativa de lovitura de stat petrecuta in 15 iulie anul trecut in Turcia.