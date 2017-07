VIDEO Inregistrarea furtului unuia dintre leii de la intrarea in Muzeul Kitschului. Cei care ajuta la prinderea hotilor vor primi o carpeta cu Rapirea din Serai

"Vom raporta si la Politie maine (luni), insa stiti cum e … speram sa ii gasim mai usor pe facebook. S-a intamplat duminica dimineata, la ora 7:22. Poate i-ati zarit prin centrul vechi”, afirma reprezentantii institutiei."Oferim recompense atractive: un bibelou pentru fiecare indiciu relevant iar pentru indicii care vor duce la recuperarea leului vom acorda o carpeta cu Rapirea din Serai!”, transmite sursa citata."Statueta furata reprezinta un leu auriu, are cca 80 cm inaltime si cantareste cca 30 de kg. A fost realizata de vestitul artist de la Saftica, pe care cei nascuti in secolul 20 vi-l amintiti din reclama cu 'a murit americanu’!'Face parte dintr-o pereche de doi lei aurii care ne impodobesc intrarea si ii fac pe vizitatorii nostri sa zambeasca inca dinainte de a ne calca pragul.Mesterul Dan i-a montat din greseala invers, adica acum amandoi au privirea in exterior in loc sa se uite protector catre interior. Si tot din greseala s-a zgarcit probabil la adeziv pentru ca le-a fost parca prea usor hotilor sa se aleaga cu un obiect de arta. Leul nostru ar trebui dat imediat in consemn la frontiera”, se mai scrie pe site-ul muzeului.