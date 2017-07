Kadyrov spune ca nu exista homosexuali in Cecenia: E o prostie. Nu avem astfel de oameni aici

Presedintele cecen Ramzan Kadyrov se confrunta cu critici internationale dupa ce ziarul rusesc Novaya Gazeta a scris ca in aceasta primavara fortele sale de securitate au arestat circa 100 de homosexuali, unii dintre ei fiind torturati si ucisi.“E o prostie. Nu avem astfel de oameni aici. Nu avem niciun homosexual. Daca sunt vreunii, duceti-i in Canada”, a spus Kadyrov intr-un interviu pentru HBO Real Sports.Dupa doua razboaie separatiste din anii ’90, republica ruseasca, predominant musulmana, a devenit tot mai conservatoare sub conducerea fostului presedinte Akhmat Kadyrov si - in continuare - sub cea a fiului sau Ramzan, numit in functie in 2007 de Vladimir Putin.