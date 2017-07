Iasi: Consilier local, gasit decedat in masina sa

Consilierul local Daniel Cristinel Corozal, membru ALDE, a fost gasit mort, duminica seara, in masina sa, pe o strada aflata in apropierea complexului studentesc Tudor Vladimirescu.Apropiatii acestuia sustin ca Daniel Corozal se deplasa cu masina catre clubul pe care il detinea in zona, iar la un moment dat i s-a facut rau."Din cate am aflat i s-ar fi facut rau. A tras masina pe dreapta, apoi si-a sunat prietena careia i-a spus ca are dureri in zona pieptului si ca are varsaturi. Din pacate, nu a mai putut fi salvat", a declarat pentru News.ro un apropiat al consilierului.Subprefectul de Iasi, Bogdan Abalasi, a afirmat ca s-a intalnit duminica la pranz cu Daniel Corozal, cei doi fiind prieteni, dar ca acesta nu i s-ar fi plans ca avea probleme de sanatate.