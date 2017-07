Kovesi: E un asalt asupra DNA, pentru ca eficienta DNA ii dispera pe unii / Nu o sa cedam. Eu nu o sa cedez. O sa ne continuam treaba, cat vor vom fi lasati, pentru ca noi ne luptam cu mafia

"Daca nu investigam pe nimeni, daca nu ne atingeam de nimeni, toata lumea ne lauda si ar fi fost foarte bine. Nu o sa cedam. Eu nu o sa cedez. O sa ne continuam treaba, cat vor vom fi lasati, pentru ca noi ne luptam cu mafia", a afirmat sefa Directiei Anticoruptie.In interviul citat, Kovesi a spus ca nu are emotii in privinta controlului demarat de ministerul condus de Tudorel Toader pentru ca acesta vizeaza perioada ianuarie 2016 - 1 iulie 2017, iar " anul 2016, din punctul de vedere al parametrilor de calitate, a fost cel mai bun de la infiintarea institutiei".De asemenea, Kovesi a spus ca "nu exista dosare lasate in nelucrare intentionat"."Daca un procuror cu functie de conducere constata ca nu s-a lucrat ritmic intr-un dosar, de exemplu nimic timp de 30 de zile, si s-a mai intamplat, are posibilitiatea sa-l dea altui procuror. Si au fost situatii cand s-au redistribuit dosare si pentru ca un procuror a fost prea incarcat sau avea cauze complexe. De aceea se verifica periodic situatia dosarelor aflate in lucru", a declarat sefa DNA.Despre achitarea lui Rusanu:"Este o decizie judecatoreasca, nu comentez, pot doar sa va spun ca la sfarsitul fiecarui an, solutiile in care se dispune achitare sunt analizate pentru a stabili motivele. (...) In fiecare caz, tebuie sa verificam daca solutia de achitare e imputabila procurorului. Pana la urma, aceste solutii de achitare ne arata sanatatea sistemului de justitie din Romania. Noi am fost criticati de unii ca procentul de achitari e foarte mic, 10% la inceputul anului, si acest lucru inseamna ca punem presiune pe instanta. Altii, dimpotriva, ne-au criticat ca acest 10% e un procent foarte mare".Despre absenta sprijinului tehnic al SRI:"In primul rand, avem o problema a resurselor umane, am alocat foarte multe pentru a implementa masurile de supraveghere tehnica, nu am reusit sa acoperim in totalitate tot ceea ce faceam anterior cu sprijinul serviciilor de informatii."Despre presupusa prezenta acasa la Gabriel Oprea in 2009:"Este deja o intrebare retorica daca am fost sau nu am fost. Este o tema lansata in spatiul public de un inculpat si intre timp a devenit o tema de can-can, nu comentez can-can-uri, dar va raspund la intrebari care nu vizeaza can-can-uri"De ce nu s-a dus la comisia parlamentara de ancheta:"Pentru ca nu am niciun fel de informatii cu privire la ceea ce face obiectul comisiei parlamentare. Am primit o solicitare de a ma prezenta la Parlament, mi s-a comunicat care este obiectul comisiei, pe o pagina si jumatate, am citit obiectivele comisiei, nu cunosc nimic legat de ele, cred ca 90% daca nu toate exced competentelor de procuror, nu aveau legatura cu atributiile mele de procuror general si acesta este motivul pentru care am raspuns la fiecare solicitare ca nu ma prezint, pentru ca nu detin date si informatii legate de obiectul comisiei. "Daca isi reproseaza ceva:"Nu. Nu cred ca sunt o problema pentru DNA. La nivel personal, viata mea ar fi mult mai usoara si mai linistita daca n-as fi procuror sef DNA. Dar eu nu voi ceda. Voi continua sa-mi desfasor atributiile pana in ultima zi de mandat. Raman alaturi de colegi si impreuna vom continua ce am inceput, indiferent de hartuielile si presiunile la care suntem supusi. Am vorbit chiar azi (vineri - n.red.) cu colegii si cu totii am ajuns la concluzia ca ne vom continua activitatea. Suntem o singura tabara, tabara DNA care luptam cu coruptii si nu o sa ne lasam."Versiunea video a interviului pentru Ziare.com: