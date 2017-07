Rachete Patriot pentru Romania de 4 miliarde de dolari, sperietoarea ruseasca de la Cincu si copii imbiati sa se joace cu armele la Sibiu

"Ministerul de Externe al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de aparare aviatica, catre Romania", relateaza televiziunea NTV, pe pagina sa online . Si nu este singura publicatie germana care scrie despre tranzactie, intr-un moment in care "relatia dintre NATO si Rusia este tensionata, mai ales de cand Alianta organizeaza o manevra in tarile baltice."Nu doar in tarile baltice, ci, in toata splendoarea ei, si in Romania. SUA a stationat, mai intai, rachete Patriot in Lituania. Exercitiul militar al NATO "Tobruq Legacy 2017" din Lituania concentreaza forte militare din Lituania, Polonia, Marea Britanie si SUA si va avea loc pana in 22 iulie. O parte dintre manevrele militare au loc in Cehia si in Romania.5.000 de soldati apartinand unui numar de sase natiuni, 650 de sisteme de lupta si 30 de avioane de razboi au luat parte sambata la un exercitiu cu munitie reala, care a avut loc la Cincu, in Romania. Exercitiul de la Getica Joint National Training Center (CJNTC) a fost executat in cadrul manevrei multinationale a NATO, numita Saber Guardian 2017.Cu siguranta ca aceste demonstratii de forta militara, ca si achizitia romaneasca de rachete Patriot americane, in valoare de aproape 4 miliarde de dolari, "nu plac Rusiei", dupa cum scrie NTV.de.Chiar daca este asa, reactia ruseasca la exercitiul militar a fost seaca, cel putin dupa cum o prezinta azi editia germana a Russia Today ( RT deutsch ). Publicatia consemneaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis "a trecut in revista exercitiile, impreuna cu comandantul armatei SUA in Europa, Benjamin Hodges".Iohannis este citat cu declaratia sa despre manevra militara de la Cincu, referitoare la faptul ca "soldatii nostri au dovedit ca sunt in stare nu doar sa vorbeasca impreuna, ci si sa lupte impreuna". La intrebarea daca trupele ar putea "speria Rusia", cu siguranta sa de sine, caracteristica, Iohannis a spus: "Clar ca pot".E glorios sa-ti umfli muschii pe terenurile de antrenament militar, e bine sa o faci mai ales stiind ca, teoretic, ai "spate" si un aliat puternic la vreme de razboi. Istoria ne-a aratat insa ca orice pace, cat de rea, e mai buna decat cel mai bun razboi. Iar a provoca permanent un potential inamic care se afla la o aruncatura de bat de tine (si mii de kilometri de protectorul tau) e un risc asumat.Nu orice demonstratie de forta militara aduce dupa sine "beleaua", o stim. Si nici rusii nu sunt "ingerasi", ba chiar dimpotriva. Rusia a anuntat pentru luna septembrie o manevra militara de proportii in Belarus si in zona Kaliningrad, aproape de granita cu Lituania si cu Polonia.Anul trecut, instalarea de rachete Iskander, care ar putea avea focoase nucleare, la Kaliningrad, a alarmat tarile membre ale NATO din zona, mai ales in urma confruntarilor trecute din Ucraina de Est si a anexarii Crimeei, in 2014.Vorbeam despre relatarea seaca a evenimentului de sambata de la Cincu, in presa ruseasca de limba germana. Tot atat de sec, insa foarte eficace prin imaginile prezentate, RT deutsch difuzeaza pe youtube un film titrat "Copii la arme - soldati romani si americani expun arme de jucat".E vorba de prezentarea publica de la Sibiu, de saptamana trecuta, pe care soldatii romani si americani au facut-o in drumul lor dinspre Germania spre Georgia, si la care mai ales copiii si tineretul au luat parte entuziasmati. Armele nu au fost doar expuse, ci acestia s-au putut chiar juca si exersa cu ele. "It`s amazing! E uimitor! Asa ceva n-am mai vazut! E ceva din alta lume" tipa bucuroasa o fetita imbracata in roz.Comentariile germane la video variaza intre "vesel si palpitant" si "nebunesc, bolnav, amputat de creier". Cineva considera show-ul drept "glorificarea uciderii", altcineva ii acuza nu pe organizatori, ci pe parintii care folosesc demonstratia drept "loc de joaca pentru copii". Un alt comentator translateaza problema, scriind. "Daca asa ceva ar avea loc in Africa sau in Asia, titlul ar fi: Islamistii recruteaza copii-soldati!"