Cateva zeci de persoane au protestat impotriva coruptiei si a Guvernului si la Cluj

Oamenii au adus cu ei si pancarte care aveau de asemenea mesaje anti-coruptie, precum "Infractorii ataca justitia. Tradatorii de tara legalizeaza coruptia", "Fara penali in Parlament", "CCR, depolitizeaza-te" sau "Fara infractori de niciun fel in Guvern"."M-a enervat foarte tare ca ANAF a facut control la Rise Project si faptul ca am citit ca directorul adjunct al ANAF face parte din PSD. Faptul ca se incearca anularea puterii DNA, sau ca acum pur si simplu scot fostul OUG 13 pe fata, asa, intr-o perioada in care toata lumea sta linistita in concediu. Eu sunt panicata de inertia in care suntem acum", a afirmat o protestatara.Oamenii au spus ca sunt deranjati de ceea ce citesc sau afla din diferite surse din media despre afacerile presedintelui PSD Liviu Dragnea, dar si despre deciziile pe care le ia Guvernul, care afecteaza justitia si economia.