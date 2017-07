Circulatie intensa pe A2. Un elicopter MAI supravegheaza autostrada 

Traficul rutier este intens pe autostrada A2, duminica dupa-amiaza, pe sensul de mers Constanta -Bucuresti. In zona kilometrului 105, autovehiculele incetinesc in dreptul unui autoturism ramas in pana (care se afla pe banda de urgenta). De asemenea, masinile circula cu viteza redusa pe segmentul Cernavoda - Fetesti, deoarece multi conducatori auto opteaza pentru plata pe loc a taxei de pod, informeaza Centrul Infotrafic. Un elicopter MAI supravegheaza autostrada.









Ingreunari ale circulatiei mai apar si in dreptul benzinariilor de pe autostrada, unde multi automobilisti opresc pentru a achita taxa de pod. Reamintim ca taxa poate fi achitata si la destinatie, la distribuitorii de carburant autorizati.





Pentru fluidizarea circulatiei, numarul de echipaje de politie a fost suplimentat. In plus, un elicopter al Unitatii Speciale de Aviatie a MAI supravegheaza din aer autostrada, redirectionand echipajele de politie catre zonele in care apar probleme de trafic.





Dinspre Constanta catre Bucuresti poate fi folosita si ruta alternativa DN2A Constanta - Urziceni, DN2 Urziceni - Bucuresti.





Pentru ca partea carosabila este umeda, politistii rutieri le recomanda conducatorilor auto sa mareasca distanta in mers, iar atunci cand incheie coloane de autovehicule care incetinesc sau opresc, sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa franeze din timp.