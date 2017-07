Un bucureştean a fost suprins de radar conducând cu 208 km/h pe A1

Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat in total, sambata, 11 conducatori auto, care circulau cu viteze excesive pe autostrazile A1, A2 si A3.Intre acestia, politistii au depistat un tanar, de 24 de ani, din judetul Mures, conducand pe autostrada A3 Turda - Bors, cu viteza de 183 km/h. Un alt barbat, de 45 de ani, din Viseu de Sus, a fost surprins pe autostrada A1 Rm. Valcea - Deva cu viteza de 181 km/h. In aceeasi zi, un clujean, de 23 de ani, a fost inregistrat de aparatul radar, pe aceeasi autostrada, conducand cu 194 km/h. De asemenea, politistii au mai depistat un barbat, de 32 de ani, din Sibiu, conducand un auto, pe autostrada A1 Rm. Valcea - Deva calea 1, km 323, cu viteza de 197 km/h.10 din cei 11 conducatori auto au primit o amenda de 1305 lei si le-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 90 de zile.O amenda marita in suma de 2900 de lei a primit un tanar de 21 de ani, din judetul Cluj, care a fost surprins circuland pe Autostrada A3 Turda - Bors cu viteza de 206 km/h. Acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 90 de zile.