​VIDEO Demonstratie de forta in Transilvania: Tancuri, elicoptere si avioane de atac, artilerie si mii de soldati intr-un exercitiu militar in care un agresor ataca Romania

​Getica Saber 17

Cu ce mijloace tehnice au participat SUA si Fortele Romane:

Tancuri M1A2 "Abrams" si blindate BradleyAvioane de lupta F-15Elicoptere de atac Boeing AH-64 ApacheObuziere M109A6 "Paladin" si M777Sisteme de lansatoare de rachete multiple cu raza lunga - MLRSSisteme de rachete de artilerie cu mobilitate inalta M142 - HIMARSLansatoare JAVELIN si TOWDrone UAS RavenTancuri TR-85M1 "BIZONUL"Blindate MLI-84 "Jder" cu rachete dirijate antitanc SPIKEAvioane de vanatoare F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceRElicoptere de lupta IAR 330 Puma SOCATSistemul antiaerian autopropulsat blindat GhepardLansatoare multiple de rachete - LAROMAruncatoare de grenade AG-9 - tun fara recul de calibru 73 mmExercitiul intrunit cu trageri de lupta Getica Saber 17 de la Cincu este bazat pe un scenariu fictiv in care mai multe state europene sunt atacate succesiv de o forta ostila ce incearca sa obtina controlul deplin asupra zonei economice a regiunii Marii Negre.O brigada multinationala condusa de USAREUR - Fortele Terestre ale Statelor Unite dislocate in Europa - este creata pentru a contracara aceasta ofensiva, fiind compusa din forte militare NATO si aliate din Romania, Croatia, Armenia, Muntenegru, Ucraina si trupe de infanterie mecanizata din SUA, sustinute de tehnica de razboi specifica din dotarea armatelor romana si americana: tancuri, tunuri de artilerie, aparare antiaeriana, elicoptere si avioane de lupta.> Operatiunile defensive se declanseaza cu identificarea obiectivelor importante ale inamicului, cu precadere a unitatlor de aparare antiaeriana. Trupele de recunoastere utilizeaza drone pentru a strange informatii de pe campul de lupta si pentru a marca tintele inamice.> Atacul se concentreaza pe suprimarea mijloacelor de lupta antiaeriana ale inamicului prin foc sustinut de americani, cu sistemele de lansatoare de rachete multiple cu raza lunga (MLRS) si sisteme de rachete de artilerie cu mobilitate inalta M142 (HIMARS), si de romani, cu lansatoarele multiple de rachete LAROM.> Concomitent, mortierele armatei romane declanseaza focul pentru a acoperi deplasarea militarilor care avanseaza pentru a ocupa pozitii strategice, companii de americani si croati, alaturi de un pluton din Muntenegru.> Pe masura ce infanteria avanseaza, doua avioane de lupta MIG-21 apartinand Fortelor Aeriene Romane survoleaza spatiul ocupat de unitatile inamice, atacand cu bombe de cate 100 de kilograme. In tot acest timp, avioane de lupta americane F-15 intaresc suprematia aeriana asupra campului de lupta.> Cele doua MIG-21 sunt urmate de patru elicoptere de lupta IAR 330 Puma SOCAT ale RoAF, care ataca fortele ostile, distrugandu-le vehiculele de recunoastere cu tunuri-mitraliera si rachete aer-sol.> Elicopterele de atac americane AH-64 Apache intra in scena pentru a inlocui elicopterele SOCAT PUMA, deschizand focul cu tunurile automate cu calibru de 30mm din dotare, indreptate catre vehiculele de infanterie ale adversarului.> Infanteria aliatilor avanseaza: blindatele americane Bradley intra in scena si ataca tinte inamice.> Mai multe companii de infanterie romane, croate, ucrainene si americane ocupa o linie de aparare a inamicului si isi stabilesc pozitii de forta.In timp ce infanteria continua asaltul asupra trupelor terestre inamice tot mai slabite, elicoptere de lupta UH-64 Apache ataca blindatele inamicului cu rachete.Plutonul trimis in recunoastere si radarele de artilerie identifica vehiculele blindate din corpul central al agresorilor, amplasate pentru a crea o bresa in apararea aliatilor.> Un grup multinational de blindate sub comanda romaneasca, format din tancuri autohtone TR-85M1 "Bizonul" si tancuri americane M1A2 Abrams patrund pe campul de lupta si ataca tancurile si vehiculele blindate ale adversarilor.> Totodata, vehiculele blindate romanesti MLI-84 "Jder" ataca tinte blindate cu rachete dirijate antitanc SPIKE, in timp ce unitatile de infanterie lanseaza munitie antitanc cu lansatoare TOW si JAVELIN.In acest moment, inamicul este sub foc continuu din pozitiile americane si romanesti de artilerie grea, tancuri, vehicule blindate, dar si din aer, de unde ataca elicopterele de lupta UH-64 Apache.Agresorul a pierdut din ce in ce mai mult teren, asa ca trupele de infanterie avanseaza si isi asigura pozitia, in timp ce elicopterele de lupta si tancurile asigura foc de acoperire.> Pe cer apar avioanele de lupta F-16 din dotarea Fortelor Aeriene Romane, supravegheaza campul de lupta, mentinand suprematia aeriana pe masura ce unitatile terestre se deplaseaza in teritoriul eliberat.