Laura Codruta Kovesi: La DNA a existat un dosar Tel Drum solutionat in 2010 cu solutie de netrimitere in judecata / Noi investigam fapte care sunt in competenta noastra. Nu alegem tinte, nu anchetam o persoana pentru ca are cinci vile, pentru ca e prim-ministru sau ministru

"Cand vorbim de averi, sa nu uitam ca exista si alte institutii care trebuie sa verifice acest lucru, ma refer la ANI. DNA nu investigheaza modul in care o persoana dobandeste o avere sau cum isi gestioneaza averea. Noi investigam daca exista fapte de coruptie legate de felul in care si-a dobandit averea sau modul in care si-o gestioneaza, modul in care isi exercita functia publica", adauga Laura Codruta Kovesi.Intebata daca ancheta deschisa recent de DNA privind afacerile Tel Drum nu a venit tarziu, cu toate ca presa a scris de cativa ani, Laura Codruta Kovesi spune ca "Din 2013, de cand sunt procuror sef DNA, Liviu Dragnea a fost trimis in judecata si condamnat definitiv, mai este un dosar in care a fost trimis in judecata, e pe rolul ICCJ, si avem aceste dosare in lucru. Eu va pot spune ce s-a intamplat din 2013 pana acum."Laura Codruta Kovesi mai afirma, in inteviu, ca actiunile la purtator, suspectate a fi sursa de coruptie, nu sunt o "crima perfecta": "Nu sunt. Putem verifica multe, problema este ca informatiile trebuie transformate in probe, pe care uneori le avem, uneori nu. Investigatii financiare, despre conturi, despre active, despre actiuni la purtator putem verifica, dar in final discutam de probe. Putem verifica orice informatie legata de bani si circuite financiare."