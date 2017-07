Proiect de lege: Studiile postuniversitare, de master si de doctorat ar urma sa fie asimilate stagiului de cotizare in sistemul de pensii

Potrivit legii pensiilor, in acest moment se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, precum studiile la zi in invatamantul universitar. Proiect de lege prevede ca acestor studii se adauga si cele postuniversitare, si cele ale programelor universitare de master si de doctorat."Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a tuturor perioadelor de studii", se arata in proiect.Initiatorii motiveaza ca in Romania munca intelectuala nu este recompensata suficient: "Ideea acestui proiect are la baza si o argumentare logica: munca fizica este contabilizata prin diferite acte normative ca si vechime in activitate, in timp ce pentru a demonstra sustenabilitatea muncii intelectuale sunt necesare tot felul de documente, dovezi si chiar justificarea unor interpretari ale celor care nu inteleg surmenajul psihico-intelectual", se arata in proiect.Parlamentarii PNL spun ca valoarea intelectuala a fost "tratata superficial", iar prestatia celor care intra in categoria "gulerelor albe" este "dusa la derizoriu".Proiectul a fost initiat de senatorul Catalin Toma si cosemnat de senatorul Marius Nicoara si de deputatul Daniel Gheorghe. El a fost depus in Senat.