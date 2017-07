Un cioban din Hunedoara, transportat la Targu Mures cu un elicopter SMURD dupa ce a fost atacat de un urs in Retezat

Potrivit reprezentantilor Serviciului Salvamont Hunedoara, tanarul cioban ar fi incercat, sambata dimineata, sa alunge un urs care s-a apropiat de stana de oi la care acesta lucra, iar animalul l-a atacat si l-a ranit la piciorul drept. Colegii ciobanului au cerut ajutor si o echipa de salvamontisti s-a deplasat in zona si i-a acordat primul ajutor, iar apoi a fost solicitata interventia unui elicopter SMURD pentru preluarea ranitului din cauza zonei muntoase greu accesibile.Tanarul a fost preluat de elicopterul SMURD si transportat la Spitalul Judetean Targu Mures, unde a primit ingrijiri medicale, insa, potrivit medicilor care l-au tratat, starea sa nu este grava, el fiind ranit usor.In ultima perioada, in zonele muntoase s-au inmultit atacurile ursilor care coboara foarte aproape de asezarile umane. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in judetul Harghita.