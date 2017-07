Nu vrem o natie de hoti. Aparam democratia! - un nou protest anuntat duminica seara in Piata Victoriei. Comunitatea Coruptia ucide anunta ca Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze manifestatia

Primaria Capitalei a mai aratat, in raspunsul la cererea de autorizare a marsului de protest, publicat pe pagina de Facebook Coruptia ucide, ca "in procesul verbal incheiat in sedinta comisiei din data de 14.07.2017, s-a consemnat faptul ca desfasurarea adunarii publice ar stanjeni folosirea normala a drumurilor publice si a transportului in comun, iar deplasarea pe contrasens pe o singura banda de circulatie nu asigura protectia participantilor la manifestatie. Drept pentru care, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1, din Legea 60/1991 republicata, se interzice desfasurarea adunarii publice in conditiile sus mentionate".Organizatorii marsului de protest dau de inteles ca, chiar si in aceste conditii, manifestatia de duminica va avea loc.Marsul de protest "NU vrem sa fim o natie de hoti. Aparam democratia!" este programat duminica, intre orele 20:00 si 23:00, cu plecare din Piata Victoriei spre sediul PSD.Un protest similar este anuntat duminica, la ora 19:00, si la Cluj.