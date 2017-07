Comandantul Armatei Statelor Unite in Europa: Romania face eforturi sa modernizeze echipamentele

"Romania cred ca va atinge 2% din PIB pentru Aparare anul acesta cu sapte ani inainte de termenul limita. Ceea ce este important nu sunt doar banii, ci si leadershipul, continuarea antrenamentelor si a modernizarii. Romania face eforturi sa modernizeze echipamentele", a spus Hodges, la finalul exercitiului Saber Guardian 2017 care s-a desfasurat la Cincu, potrivit Agerpres.El a precizat ca SUA sunt angajate sa contribuie la securitate in zona Marii Negre. "Este o demonstratie a Romaniei ca e un aliat de incredere. (...) Este vorba de oameni de calitate. Astazi a fost o alta demonstratie de ce Romania este un aliat important in NATO. Nimeni nu ar trebui sa se intrebe daca SUA sunt implicate in stabilitatea si securitatea Europei. Ati vazut dovada astazi. Cand SUA sunt serioase in legatura cu ceva venim cu bani, soldati americani", a aratat Hodges.El a adaugat ca exercitiul Saber Guardian nu va duce la escaladarea tensiunilor cu Rusia: "Descurajarea inseamna capabilitati, sa te asiguri ca orice potentiala amenintare stie ca suntem pregatiti sa facem ceea ce este necesar, dar este si despre a lasa usa deschisa. Vrem ca Federatia Rusa sa fie un membru responsabil al comunitatii globale. Vrem ca Rusia sa revina in comunitatea globala. (...) Usa este deschisa, dar cea mai buna sansa ca ei sa revina la acea usa este ca Alianta sa ramana puternica, pentru ca Rusia respecta puterea."La randul sau, seful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca, a afirmat ca prin acest exercitiu se doreste sa se arate ca Romania este un aliat de incredere: "Nu a fost numai un exercitiu prin care am dorit sa demonstram capabilitatile militare de care dispun armatele tarilor participante, ci a fost un exercitiu in care s-a dorit sa se obtina un efect maxim pe linia interoperativitatii, linia planificarii, coordonarii si conducerii integrate a actiunilor in teren si astazi a fost varful de sarcina care pe mine, personal, m-a impresionat in mod deosebit pentru cum a fost coordonat, pentru ceea ce au reusit comandantii sa realizeze, tot ceea ce au reusit militarii in teren. (...) A fost o sincronizare perfecta intre fortele terestre si fortele aeriene, intre focul infanteriei, artileriei, elicopterelor si al avioanelor. Inca traiesc emotia satisfactiei misiunii indeplinite.", a adaugat Ciuca.Generalul Nicolae Ciuca a multumit celor care au contribuit la planificarea, organizarea si executarea exercitiului militar.La exercitiul militar Saber Guardian 2017 de la Cincu a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis.