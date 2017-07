Medicul chirurg de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, acuzat ca ar fi primit mita de la sase pacienti, a fost arestat

Eugen Bitere, medic chirurg in cadrul IBC Iasi, a fost adus vineri seara in fata judecatorilor Tribunalului Iasi, dupa ce in aceeasi zi fusese retinut, iar in cursul noptii de vineri spre sambata magistratii au emis pe numele sau mandatul de arestare petru 30 de zile.Surse judiciare sustin ca unul dintre pacientii medicului Eugen Bitere ar fi reclamat la Politie faptul ca i s-ar fi cerut mita pentru a fi tratat.In cursul zilei de marti, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au facut trei perchezitii in acest caz, una la cabinetul medicului din spital si alte doua la locuintele detinute de acesta.Potrivit procurorilor, "exista probe certe" ca, in zilele de 10 si 11 iulie medicul a pretins si primit, cu titlu de mita de la sase persoane, diferite sume de bani pentru conditionarea actului medical.Ca urmare a perchezitiilor facute, au fost identificate sumele de 23.500 euro, 1.250 dolari SUA, peste 3.500 de lei si numeroase obiecte de arta cu certificate de autenticitate.Medicul Eugen Bitere de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi fusese retinut vineri de catre procurori pentru 24 de ore, fiind acuzat ca ar fi luat mita de la sase pacienti si ar fi conditionat actul medical.