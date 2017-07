Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, sambata, ca toti ne dorim crestere economica, dar schimbarile frecvente din domeniul fiscal nu fac bine nimanui, iar Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate, pentru ca mediul de afaceri si cetatenii vor sa stie ce planuri are statul.





"Nu trebui facut un pas special si nu trebuie reinventata roata, avem nevoie de stabilitate si predictibilitate. Aceste schimbari frecvente in domeniul fiscal nu fac bine nimanui, ele nu pot fi puse in practica in timp scurt", a declarat seful statului adaugand ca mediul de afaceri si omul de rand "vrea sa stie ce doreste statul".





El a subliniat ca toti ne dorim crestere economic, dar "prin masuri nepregatite sau prin masuri slab pregatite nu vom atinge acest obiectiv".