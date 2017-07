Gral Medical dezminte ca Burnei va da consultatii la clinica, pentru ca nu are sectie de ortopedie, desi fondatorul clinicii spusese initial ca exista un acord de principiu

Gral Medical dezminte informatiile legate de faptul ca medicul Gheorghe Burnei va da consultatii si va face interventii la Gral, intrucat nu exista sectie de ortopedie, sectiile existente sunt dotate pentru chirurgie oncologica, iar tratamentul este orientat catre adulti, nu catre copii, arata un comunicat al clinicii, citat de Digi 24. Mai mult, Gral Medical nu ar fi incheiat nicio forma de colaborare cu medicul Burnei, desi doctorul Robert Serban, fondatorul clinicii, a declarat pentru News.ro ca si-a dat acordul de principiu.









"Gral Medical nu are in prezent sectie de ortopedie, dotarea sectiilor existente este orientata catre chirurgia oncologica, iar tratamentul este tintit catre adulti si nu catre copii. Afirmatiile legate de posibila colaborare au fost asumate in mod solitar de catre baiatul medicului pe pagina proprie dintr-o retea cunoscuta de socializare", sustine clinica, precizand ca "Gral Medical nu a incheiat nicio forma de colaborare cu medicul Burnei Gheorghe si nu are configurat in softul medical servicii medicale si orar pentru specialitatea ortopedie", potrivit unui comunicat.





Contactat telefonic de News.r o, unul dintre intemeietrorii Gral Medical, dr Robert Serban a declarat ca a fost dat acordul de principiu.

"Da, avem un acord de principiu. Legat de interventiile chiurgicale, asteptam o decizie a Directiei de Sanatate Publica cu privire la circuite. Daca cele pe care le avem sunt in regula sau daca ar fi nevoie de alte circuite. Astfel ca domnul profesor sa poata demara operatiile", a explicat medicul Robert Serban.





Medicul Gheorghe Burnei a fost retinut pe 10 decembrie de procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti, care au cerut instantei arestarea preventiva a acestuia pentru 15 fapte de luare de mita. Tribunalul Bucuresti a respins, in 11 decembrie, arestarea preventiva a lui Burnei, medicul fiind plasat atunci in arest la domiciliu.





Anchetatorii au cerut arestarea preventiva a lui Burnei pentru ca medicul, "prin activitatea defectuoasa pe care o exercita, prezinta un pericol concret pentru starea de sanatate sau chiar pentru viata pacientilor sai minori".





Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti au aratat, in referatul cu propunerea de arestare preventiva, ca, in perioada 26 octombrie - 24 noiembrie, medicul Gheorghe Burnei a pretins si a primit de 15 ori mita de la parintii unor copii internati la Spitalul "Marie Curie", pe care i-a operat sau doar i-a consultat. Mita pe care ar fi luat-o Gheorghe Burnei varia intre 50 de lei si 1.350 de euro.





Anchetatorii sustin ca Gheorghe Burnei ii obliga pe parintii copiilor operati de el sa cumpere proteze de la firma Argonmed, care in schimb ii platea vacantele cu familia in strainatate si deplasarile la congrese. Burnei folosea atat proteze omologate, cat si dispozitive medicale pe care le folosea in experimente pe copii, ce erau confectionate artizanal de cunostinte ale medicului de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii, potrivit procurorilor.





"In categoria experimentelor pe copii sunt incluse si interventiile chirurgicale efectuate cu oase de vita fierte sau cu filtre de tanc sau cu BVC", au mai scris procurorii in referatul cu propunerea de arestare a medicului Gheorghe Burnei.





Potrivit procurorilor, Gheorghe Burnei preleva de la copiii pe care ii opera tesut osos si ligamente, fara a cere acordul parintilor, si le tinea in congelatorul unui frigider din unitatea sanitara, in care erau pastrate alimente si bauturi alcoolice. Tesuturile, desi au fost pastrate in conditii improprii si nu au fost verificate bacteriologic si viral, au fost transplantate altor copii, iar cele gasite la perchezitii urmau sa fie folosite la alte interventii chirurgicale.





Din datele existente pana in prezent in dosar, chirurgul ortoped Gheorghe Burnei ar fi facut experimente pe copii in peste 20 de cazuri, potrivit unor surse judiciare.





Conform anchetatorilor, exista indicii ca Gheorghe Burnei ar fi savarsit infractiuni contra vietii si integritatii corporale sau sanatatii, in care victimele sunt minori aflati anterior intr-o stare de sanatate precara, "stare pe care inculpatul prin actiunile sale intentionate a agravat-o".





Curtea de Apel Bucuresti a inlocuit, in 20 decembrie, masura arestului la domiciliu cu controlul judiciar pentru medicul Gheorghe Burnei, dar i-a interzis sa profeseze la Spitalul "Marie Curie" si sa paraseasca tara, decizia fiind definitiva.





Grupul Gral Medical a construit o retea de 25 centre medicale, dintre care 11 laboratoare, 14 clinici (din care 3 centre de imagistica medicala) si un Spital Privat cu 4 sectii (radioterapie, chimioterapie, chirurgie si dializa) in Bucuresti, Prahova, Dolj, Sibiu, Arges si Vrancea, unde lucreaza peste 1.200 de medici si asistente.





"Orice colaborare cu orice medic pe această specializare nu se putea pune în practică, mai ales ca nu suntem nici autorizaţi să prestăm astfel de servicii în spitalul nostru”, a declarat fondatorul Gral Medical, Robert Şerban, in comunicatul cu pricina.