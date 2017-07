Doua persoane au murit dupa ce au fost lovite de o masina, pe un drum judetean din Buzau

Doua persoane si-au pierdut viata iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata pe DJ 203K in comuna Cernatesti din judetul Buzau, relateaza News.ro.





Tragedia s-a produs din cauza unui sofer de 33 de ani aflat la volanul unui autoturism Cielo, care nu a observat un grup de trei persoane care se traversau strada si pe care le-a lovit in plin.





Un barbat de 49 de ani a murit pe loc, iar o femeie de 35 de ani a fost resuscitata aproape o ora insa fara succes, in timp ce o alta femeie de 35 de ani a suferit rani grave si a ajuns la spital. De asemenea, soferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit si a fost transportat la spital.





Cele trei persoane care se deplasau pe marginea drumului arau angajate ale unei fabrici de prelucrare a maselor plastice din Buzau, se intorceau de la schimbul doi, coborasera din autobuz si traversau soseaua pentru a ajunge acasa.





Politia a deschis o ancheta pentru a stabili clar cum s-a produs tragedia. Pe parcursul derularii cercetarii la fata locului circulatia pe drumul judetean a fost oprita.