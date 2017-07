Presedintele Klaus Iohannis participa la exercitiul militar "Saber Guardian" de la Cincu

Presedintele Klaus Iohannis participa sambata, la Cincu, in judetul Brasov, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului "Getica Saber" din cadrul Saber Guardian 2017, la care sunt prezenti aproximativ 5.000 de militari din tara si din strainatate.

La Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) se desfasoara exercitiul GETICA SABER 17, la care participa 1.700 de militari din fortele terestre apartinand comandamentului Diviziei 2 Infanterie "Getica", Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor" si Brigazii 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza", impreuna cu 3.300 de militari din Armenia, Croatia, Statele Unite ale Americii si Ucraina. Exercitiile cu trageri de lupta ale artileriei si ale blindatelor sunt sustinute de aeronave militare apartinand Fortelor Aeriene Romane si ale USAREUR.

Militarii Fortelor Terestre Romane participa la cel mai mare exercitiu multinational desfasurat in regiunea tarii noastre, SABER GUARDIAN 17 (SG17). SG17 este condus de catre Fortele Terestre ale Statelor Unite dislocate in Europa (USAREUR), se desfasoara, in perioada 11-20 iulie, pe teritoriile nationale ale Bulgariei, Romaniei si Ungariei, cu participarea a 25.000 de militari, din 22 de tari aliate si partenere.