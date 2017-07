Mitropolia Iasilor, despre cazul Episcopului Husilor: Sinodul a analizat, urmand ca forurile sa "randuiasca cele cuvenite in astfel de situatii"

Sinodul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, intrunit vineri, a analizat problematica lagata de cazul Episcopului Husilor, filmat in ipostaze intime alaturi de un elev de seminar, urmand ca "forurile prevazute de legislatia bisericeasca in vigoare sa randuiasca cele cuvenite in astfel de situatii". Totodata, ierarhii mitropoliei indeamna clericii si credinciosii sa "staruiasca in rugaciune".Biroul de presa al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei a transmis un comunicat de presa in care anunta ca a luat act "cu tristete de existenta in spatiul public a unor dezbateri cu privire la presupuse abateri de natura morala, atribuite Preasfintitului Corneliu, Episcopul Husilor", dar si de declaratia acestuia potrivit careia "acuzatiile care i se aduc nu au suport real, fiind false"."Sinodul mitropolitan a analizat cu atentie intreaga problematica legata de acest caz, urmand ca, forurile prevazute de legislatia bisericeasca in vigoare sa randuiasca cele cuvenite in astfel de situatii.Ierarhii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei indeamna clericii si credinciosii din Moldova sa staruiasca in rugaciune, statornicie in dreapta credinta si in implinirea poruncilor lui Dumnezeu", arata comunicatul Mitropoliei.Scandalul a pornit dupa ce preotul arhimandrit Cristian Jitaru l-a amenintat pe Episcop cu darea in vileag a unui filmulet in care Corneliu Barldeanu intretine relatii sexuale cu un stundent cu scopul de a dobandi nominalizarea sa pentru un post de episcop vicar.