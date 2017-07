Directorul Administratiei Porturilor Giurgiu a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi trecut o cladire din patrimoniul institutiei in inventarul Autoritatii Navale

Directorul Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" (C.N. A.P.D.F.) S.A. Giurgiu, Matei Cristian, si doi fosti directori ai Autoritatii Navale Romane, Trandafir Razvan-Gabriel si Cazan Liviu-Aurelian, au fost trimisi in judecata, vineri, de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru abuz in serviciu, complicitate si instigare la aceasta infractiune, relateaza News.ro. Primii doi sunt suspectati ca ar fi trecut o cladire din patrimoniul unei institutii in inventarul celeilalte, fara plata, producand un prejudiciu de peste 255.000 de euro, astfel incat cercetarea penala a lui Cazan intr-un alt dosar sa fie ingreunata.





Procurorii DNA au anuntat, vineri, ca au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Matei Cristian, director general al C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului. De asemenea, au fost trimisi in judecata, Trandafir Razvan-Gabriel, data faptelor director general interimar al Autoritatii Navale Romane, si Cazan Liviu-Aurelian, fost director general al Autoritatii Navale Romane, pentru complicitate si instigare la infractiunile de care este acuzat Matei.





Procurorii au retinut in rechizitoriu ca, la data de 26 mai 2017, Matei Cristian impreuna cu Trandafir Razvan-Gabriel, la instigarea lui Cazan Liviu-Aurelian, au semnat un act aditional la un contract de vanzare " cumparare prin care un imobil a trecut, fara plata, din patrimoniul C.N. A.P.D.F. Giurgiu in patrimoniul Autoritatii Navale Romane (ANR).





"Aceste demersuri ale inculpatilor au condus la producerea unui prejudiciu C.N. A.P.D.F. Giurgiu in suma de 255.372,726 euro fara TVA (reprezentand contravaloarea respectivului imobil), concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru Autoritatea Navala Romana. Actionand in aceasta maniera, inculpatii Matei Cristian si Trandafir Razvan-Gabriel au urmarit fraudulos, ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatului Cazan Liviu-Aurelian", precizeaza reprezentantii DNA.





Potrivit acestora, pana la aceasta data Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" (C.N. A.P.D.F.) S.A. Giurgiu nu a comunicat daca se constituie parte civila in cauza.





Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.





In luna mai, Cazan a fost trimis in judecata la randul sau intr-un dosar de abuz in serviciu, pentru ca, "pentru a ajuta la iesirea din insolventa a CN A.P.D.F., a achizitionat din patrimoniul acestei societati doua corpuri de cladire (unul dintre acestea fiind in stare avansata de degradare), la un pret supraevaluat, de 1.380.381 euro, avand la baza motive tehnice false, artificial introduse".





"Actiunile deliberate ale inculpatului Cazan Liviu-Aurelian, care a urmarit "cu orice pret" achizitia ambelor imobile, desi numai unul era util Autoritatii Navale Romane, au condus la efectuarea unor plati ilegale, ceea ce a produs un impact negativ asupra bugetului Autoritatii Navale Romane, cu consecinte deosebit de grave", anuuntau atunci procurorii.





Si acest dosar este pe rolul Tribunalului Constanta.