Premierul Tudose: Declaratia privind renuntarea la impozitul pe cifra de afaceri ramane valabila / Dragnea: Decizia se va lua luni

"Nu stiu ce a declarat premierul si din moment ce nu stiu nu vreau sa comentez, pentru ca pot fi nuante, dar vom discuta luni, in coalitie. Sa facem totusi tot timpul o precizare importanta, la ora asta avem impozit pe cifra de afaceri de 1% la afacerile care sunt sub 500.000 de euro si vreau sa le transmit acelor oameni de afaceri ca nu se renunta la ea, pentru ca au primit-o foarte bine si sunt foarte multumiti, pentru ca 1% pe cifra de afaceri inseamna cam 6% impozit pe profit, ceea ce cred ca le convine. Nu se renunta la impozitul pe cifra de afaceri la afacerile sub 500.000 de euro. Este un bun castigat de catre mediul de afaceri care trebuie pastrat'', a spus vineri Dragnea, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a adaugat ca inca nu a primit simularile facute de Ministerul Finantelor cu privire la aceasta impozitare.Intrebat cum isi explica faptul ca premierul afirma ca se va renunta la impozit, in timp ce el spune ca decizia se va lua luni in coalitie, Dragnea a precizat ca daca Tudose are simulari si analize pe acest subiect le va prezenta in sedinta de coalitie.'Nu stiu ce a declarat premierul, dar daca are deja simulari si analize, luni, in coalitie, ne prezinta si daca sunt argumente, sustinem. A spus premierul Tudose ca atunci cand aceste simulari sunt gata ni le prezinta', a aratat Dragnea.Intrebat daca i se pare corect ca premierul a anuntat in spatiul public ca renunta la aceasta impozitare inainte sa se ia o decizie in coalitie, liderul PSD a spus ca Mihai Tudose, cand vorbeste, 'cam stie ce vorbeste'.'Aici nu se pune problema de corectitudine sau incorectitudine. Mie mi se pare foarte important ca premierul Tudose, cand vorbeste, cam stie ce vorbeste, deci daca face o afirmatie inseamna ca e bazata pe o analiza si in mod firesc cel care trebuie sa anunte primul este prim-ministrul pentru ca el conduce Guvernul si el conduce actul de guvernare', a concluzionat Dragnea.Premierul Mihai Tudose spusese, cu putin timp inainte, ca 'in fiecare zi' ramane valabila declaratia sa privind renuntarea la impozitul pe cifra de afaceri.Intrebat, vineri, la Parlament, daca ramane valabila declaratia ca renunta la impozitul pe cifra de afaceri, Tudose a afirmat: 'In fiecare zi ramane valabil'.Premierul a fost prezent la Palatul Parlamentului, unde, impreuna cu mai multi ministri si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu o delegatie oficiala chineza aflata in acele zile la noi in tara.Marti, la Bruxelles, premierul Mihai Tudose a afirmat ca la intalnirile cu oficialii europeni a reiterat 'foarte ferm' ca nu va fi introdus acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri. 'Am reiterat foarte ferm ca nu vom introduce acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri, ca suntem predictibili in ceea ce priveste sistemul financiar-fiscal si ca, din tot ce inseamna simularile noastre de acum si asteptarile noastre, vom ramane in tinta de deficit de 3%', a declarat Tudose.