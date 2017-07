Dan Voiculescu a fost internat sub paza la Spitalul Universitar, urmand sa fie supus unei interventii chirurgicale

Dan Voiculescu a fost internat vineri dupa-amiaza sub paza la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, urmand sa fie supus unei interventii chirurgicale, afirma surse medicale, potrivit News.ro.





Surse apropiate acestuia afirma ca este vorba despre o problema digestiva.





Voiculescu, condamnat la 10 ani de inchisoare in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), ar urma sa afle in 18 iulie decizia definitiva in privinta liberarii sale conditionate.