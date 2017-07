Eugen Teodorovici a fost demis din functia de consilier al premierului, dupa ce a spus ca nu se justifica un stadion de 12 milioane euro in Teleorman si a vorbit despre impozitarea Bisericii

Sursele guvernamentale au sustinut ca Teodorovici nu a fost demis pentru declaratiile legate de impozitarea Bisericii, ci pentru faptul ca face declaratii despre politicile guvernului fara sa isi informeze superiorii ierarhici.Eugen Teodorovici a ocupat functia de consilier onorific al premierul Mihai Tudose cinci zile lucratoare. El anuntase sambata trecuta, pe Facebook, ca va ocupa aceasta functie "doar atat timp cat propunerile pe care le va face in diferite sectoare ale economiei vor fi luate in considerare si nu vor exista 'fantezii' sau 'topaieli' fiscale".In urma cu doar o zi, Teodorovici a abordat doua subiecte "grele": un viitor stadion de fotbal in Alexandria, in Teleorman, si impozitarea averilor puternicei Biserici Ortodoxe Romane.Fostul ministru de Finante din Guvernul Ponta a spus, astfel, ca nu se justifica alocarea a 12 milioane de euro pentru construirea unui stadion de fotbal in Alexandria, judetul Teleorman."Nu se justifica", a spus Teodorovici, intrebat despre alocarea fondurilor, la emisiunea "In fata ta" de la Digi24.El a adaugat ca inca nu a discutat cu premierul Mihai Tudose despre acest subiect, pentru ca "decizia a fost luata de ministrul Dezvoltarii".Intrebat vineri cum comenteaza declaratiile legate de viitorul stadion din Alexandria, Liviu Dragnea a comentat ironic: "In Teleorman nu mai e voie sa se faca nicio investitie. Le spun celor din teleorman ca nu au dreptul la nicio investitie"Eugen Teodorovici a anuntat de asemenea ca va formula o propunere de impozitare a puternicei Biserici Ortodoxe Romane , afirmand ca BOR "trebuie sa inteleaga si sa aleaga" deoarece "traim in secolul XXI" si "este nevoie de bani, de foarte multi bani" la buget.Teodorovici, fost ministru de Finante, a fost intrebat joi seara, invitat la emisiunea "In fata ta" de la Digi24, daca va initia demersurile de impozitare a Bisercii Ortodoxe. Acesta a raspuns ca este vorba despre o discutie "cu BOR pentru a gasi o cale comuna, de comun acord, cu cei din Biserica, pentru o astfel de abordare"."Fie sa retrocedam ce au de retrocedat, si atunci gasim o cale de impozitare, pentru ca mi se pare normal..." a continuat acesta, subliniind ca, daca se calculeaza cu cat a finantat statul roman Biserica in ultimii 27 de ani "o sa vedem ca sunt sume foarte importante".