Dana Grecu, nemultumita ca Laura Kovesi nu l-a salutat pe Liviu Dragnea la Ambasada Frantei: Nu stiu daca se face!

Jurnalista Dana Grecu si-a exprimat, vineri, in cadrul emisiunii pe care o modereaza la Antena 3, nemultumirea ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a trecut pe langa presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, fara sa il salute, in contextul in care ambii au fost prezenti la o receptie a Ambasadei Frantei, organizata cu ocazia Zilei Nationale. Mai mult, aceasta a comentat, ironic, ca sefa DNA ar avea o casca in urechi unde i se sopteste “obstacol, obstacol pe partea dreapta, Liviu Dragnea, Liviu Dragnea, ocoliti!”





Antena 3 a difuzat vineri imagini de la receptia data de Ambasada Frantei la Bucuresti cu ocazia Zilei Nationale, la care au fost prezenti si sefa DNA, Laura codruta Kovesi, si presedintele Camerei Deputatilor, seful PSD Liviu Dragnea. Titrand “Kovesi a dat nas in nas cu Dragnea la Ambasada”, Antena 3 o urmareste pe Kovesi cum trece prin spatele lui Liviu Dragnea fara a-l saluta, moment in care Dana Grecu a comentat: “Dar, totusi, sa treci pe langa seful Camerei Deputatilor, al treilea om in stat in stat, tu, sef DNA, si sa nu ii zici “Buna ziua”, eu zic ca nu stiu, nu stiu daca se face. Priviti, va rog frumos! Va imaginati ca nu l-a vazut?! Domnul Dragnea cu siguranta a vazut-o pe doamna Kovesi. E drept ca nu avea cum sa strige: Codruta, sunt eu, Liviu, ma stii din dosarul in rem si din alte dosare pe care probabil le tii la sertare!”.





De asemenea, Dana Grecu a ironizat trecerea sefei DNA.





“Eu cred ca doamna Kovesi are in ureche un fel de GPS, un fel Waze: obstacol, obstacol, ii spune cineva in ureche, obstacol, obstacol pe partea dreapta, usor la stanga, obstacol. Ce obstacol, intreaba doamna Kovesi. Liviu Dragnea, Liviu Dragnea, ocoliti, ocoliti!”, a comentat scena, razand, Dana Grecu.