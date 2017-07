Terasamentului Lotului 3 al autostrazii Lugoj - Deva s-a prabusit pe o lungime de 70 de metri si o latime de 11 metri

CNAIR a trimis o echipa de control care "urmeaza sa evalueze situatia in vederea stabilirii cauzelor care au produs evenimentul si sa prezinte un raport".Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat, pentru agentia Mediafax, ca incidentul a avut loc in localitatea Holdea din judetul Hunedoara."Constructorul s-a apucat, inteleg, de lucru acolo si speram ca vor remedia in timp util aceasta problema, astfel incat sa respecte graficul de lucrari. Undeva la kilometrul 57, in localitatea Holdea din judetul Hunedoara s-a intamplat", a spus Alin Serbanescu, potrivit Mediafax.Lotul 3 al autostrazii, unde a avut loc surparea terasamentului, urmeaza sa fie dat in folosinta in acest an.