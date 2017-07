Funeriu: “Sa fie clar odata pentru toata lumea: madam Minciunescu a desfiintat invatamantul profesional in 2009 si eu l-am reinfiintat in 2012/ De la 60.000 de elevi la profesional in 2008-2009 la zero in epoca Minciunescu"

Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a scris pe Facebook ca desfiintarea invatamantului profesional din Romania de catre Ecaterina Andronescu a dus la un dezastru, reducand numarul elevilor inscrisi la scoala profesionala de la 60.000 in anul scolar 2008-2009 "la zero in epoca Minciunescu", dupa care numarul elevilor inscrisi a crescut la 30.000, dupa ce acesta a reinfiintat traseul de formare profesionala, in anul scolar 2011-2012. Acesta a adaugat ca poate fi acuzat de aroganta, dar nu crede "ca e nimic rau sa vorbesti despre lucrurile bune pe care le-ai facut si mizeriile facute de mafiotii care au distrus copiii Romaniei pentru beneficiul lor financiar".









"Oricat as vrea sa tac, distrugatorii invatamantului din Romania insista sa-mi intrerupa tacerea. Bine baieti, sper ca puteti duce... M-am saturat pana peste cap de minciuni si prostii referitoare la invatamantul profesional din Romania. Sa fie clar odata pentru toata lumea: madam Minciunescu a desfiintat invatamantul profesional in 2009 si eu l-am reinfiintat in 2012 prin Ordinul 3168/2012. Toate modelele de succes functioneaza acum gratie acelui ordin (ex. scoala Kronstadt de la Brasov). De ce nu am facut-o mai repede? Simplu, pentru ca madam Minciunescu si alt geniu, Hardau, mi-au blocat legea educatiei pana in ianuarie 2011. Cand era prea tarziu sa introduc pentru anul scolar 2011-2012 invatamantul profesional. Ca sa vedeti dimensiunea dezastrului datele sunt aici: de la 60.000 de elevi la profesional in 2008-2009 la zero in epoca Minciunescu si la 30.000 acum. Liber la preluat si sharuit", a scris Funeriu, adaugand: "Puteti spune ca sunt cat vreti de arogant, dar really, nu cred ca e nimic rau sa vorbesti despre lucrurile bune pe care le-ai facut si mizeriile facute de mafiotii care au distrus copiii Romaniei pentru beneficiul lor financiar".





Fostul ministru ataseaza postarii un tabel potrivit caruia pana la desfiintarea scolii de arte si meserii, in anul scolar 2008-2009 s-au inscris in primul an de invatamant profesional 58.110 elevi, urmand ca ,dupa reinfiintare, in 2012-2013, pe un model dual, numarul elevilor care s-au inscris in primaul an de invatamant profesional sa fie de 12.334. Apogeul, de dupa reinfiintarea invatamantului profesional, pe model dual, a fost atins in 2014-2015 cand s-au inscris 36.352 de elevi. In anul 2016-2017, la invatamantul profesional s-au inscris, in primul an, potrivit tabelului, 31.487 de elevi.