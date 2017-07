Parchetul General: A fost inregistrata o plangere fata de Jean Uncheselu, o plangere similara a fost solutionata de DNA prin netrimitere in judecata

"Pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost inregistrata o plangere formulata de Romanian Community Coalition ce a fost repartizata spre solutionare Sectiei de urmarire penala si criminalistica, fiind in prezent in analiza", precizeaza Parchetul General, intr-un comunicat.Parchetul subliniaza insa ca, "in urma verificarilor efectuate a rezultat ca un dosar ce viza aceleasi aspecte cuprinse si in prezenta plangere a fost solutionat de catre Directia Nationala Anticoruptie, in cauza fiind dispusa o solutie de netrimitere in judecata".Reactia vine dupa ce Antena 3 scria in urma cu o zi ca "procurorul preferat al sefei DNA Laura Codruta Kovesi va fi anchetat de Parchetul General, dupa ce pe numele lui s-a depus o plangere penala".Acesta ar fi fost reclamat, potrivit sursei citate, ca "ar fi primit 10.000 de euro mita intr-un dosar, iar acuzatiile sunt luare de mita si abuz in serviciu".