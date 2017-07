Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, in scandalul filmuletului in care un preot face sex cu un student: Confirm ca persoana din imagine este Episcopul de Husi

Patriarhia Romana confirma,prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu, ca Episcopul Husilor, Corneliu Barladeanu, este barbatul care apare in filmuletul publicat in presa tabloida facand sex cu un student. Potrivit purtatorului de cuvant, episcopul "nu poate ramane intr-o astfel de pozitie, in urma scandalului".









"Confirm ca persoana din imagine este Episcopul de Husi", a spus Vasile Banescu, purtator de cuvant al Patriarhiei Romane, la Antena 3





Potrivit acestuia, "situatia fara precedent, pentru ca BOR nu s-a mai confruntat cu o asemenea situatie, la un asemenea nivel, sminteste pe unii care pot sa fie tentati sa asocieze imaginea lui cu imaginea sinodului".





Totodata, acesta Banescu si-a exprimat speranta ca acest caz sa fie singurul de care a aflat si de care va afla vreodata, adaugand "Episcopul cred ca va fi sfatuit sa se retraga. Nu poate sa ramana intr-o astfel de pozitie, in urma unui astfel de scandal".





Presa tabloida a publicat un filmulet, cu imaginea blurata, in care Episcopul Husilor intretine relatii sexuale cu un fost elev al Seminarului Teologic Husi, in prezent preot intr-o comuna din Vaslui.