Dragnea, despre ancheta DNA privind afacerea Belina: Nu se mai pune problema de anchete corecte / Bombonica a fost chemata pentru ca a fost sotia mea si e singura sa vina

"Eu inteleg ca am legatura cu tot ce se intampla in Romania", a comentat seful PSD, declarandu-se "ingrozit" de faptul ca "zeci de persoane sunt in continuare amenintate sa spuna ceva despre mine sau altcineva care a fost stabilit ca tinta judiciara de catre DNA"."Nu se mai pune problema de anchete corecte", crede Dragnea.El nu vede nicio problema in afacerea Belina, sustinad ca este vorba despre "un teren transferat la o autoritate publica", "cu drepturi si obligatii"."Din moment ce s-a transferat si cu drepturi si obligatii nu inteleg unde e greseala", a continuat acesta.Intrebat cum comenteaza faptul ca fosta sa sotie, Bombonica Dragnea, a fost chemata la audieri, liderul PSD a raspuns: "A fost chemata pentru ca a fost sotia mea si e singura sa vina, si asta nu o sa imi iert niciodata".Dragnea a spus ca va spune" mai multe lucruri", dar nu acum, si a lansat un avertisment voalat, fara a detalia, legat de "unii" care acum ocupa "niste functii" si care, in cazul in care "cred ca eu sunt amnezic, se inseala amarnic".