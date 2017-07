Liviu Dragnea: Nu sustin impozitarea bisericii / Nici nu vreau sa discut despre asta

"Eu zic totusi sa incercam sa mai pastram niste institutii in Romania ... cel putin sa le ajutam sa reziste", a raspuns Dragnea, la intrebarile ziaristilor, inainte de a sublinia: "Nu sustin aceasta varianta".Chestionat daca acest subiect a fost discutat in coalitia de guvernare, presedintele PSD a precizat: "Nu s-a discutat in coalitie si nici nu vreau sa discut despre asta"Teodorovici, fost ministru de Finante, a fost intrebat joi seara, invitat la emisiunea " In fata ta " de la Digi24, daca va initia demersurile de impozitare a Bisercii Ortodoxe. Acesta a raspuns ca este vorba despre o discutie "cu BOR pentru a gasi o cale comuna, de comun acord, cu cei din Biserica, pentru o astfel de abordare"."Fie sa retrocedam ce au de retrocedat, si atunci gasim o cale de impozitare, pentru ca mi se pare normal..." a continuat acesta, subliniind ca, daca se calculeaza cu cat a finantat statul roman Biserica in ultimii 27 de ani "o sa vedem ca sunt sume foarte importante".