Dragnea pledeaza pentru apropierea economica de Beijing: Europa si China trebuie sa urce impreuna muntele pentru a cunoaste beneficiile dezvoltarii economice

'Un vechi proverb chinez spune ca cine nu urca pe munte nu cunoaste inaltimea cerului. In opinia mea, Europa si China trebuie sa urce impreuna muntele pentru a cunoaste beneficiile dezvoltarii economice, care sa aduca prosperitate pentru fiecare dintre tarile noastre. In mod cert, China este o putere economica mondiala de care trebuie sa se tina seama in mod serios si care trebuie respectata. In mod cert, dezvoltarea Chinei a influentat semnificativ dinamica economica mondiala din ultimele doua decenii. Asadar, China reprezinta un partener de nadejde pentru Europa, iar eu consider ca Europa Centrala si de Est reprezinta poarta cooperarii economice si comerciale dintre cele doua continente cu cei doi piloni importanti ai sai: China, pe de o parte, si Uniunea Europeana, de cealalta parte', a sustinut Dragnea la evenimentul 'Dialogul partidelor politice China - tarile Europei Centrale si de Est 2017', organizat de PSD la Palatul Parlamentului.Potrivit acestuia, in plan bilateral, Romania are o cooperare sustinuta cu Republica Populara Chineza, iar tara noastra este interesata in primul rand de consolidarea interactiunilor economice si comerciale, precum si de mentinerea tendintei de crestere a exporturilor romanesti spre aceasta tara.'Domeniile de interes major pentru cooperarea romano - chineza sunt aceleasi care au fost deja enuntate in intalnirile anterioare: energie, infrastructura, agricultura. Doar in sectorul energetic, spre exemplu, se desfasoara in prezent negocieri pentru proiecte a caror valoare insumata poate depasi 7 miliarde de dolari in urmatorii ani. Guvernul Romaniei si coalitia politica de guvernare sustin, de asemenea, infiintarea parcurilor industriale care ar putea beneficia de forta de munca bine calificata din Romania si de expertiza si de echipamentele de productie din China. Romania este in mod direct interesata de a atrage investitii chineze pentru a deveni parte a coridorului de transport intermodal care va lega Europa si China, prin valorificarea portului Constanta drept centru logistic si de transport la Marea Neagra, dar si a fluviului Dunarea, prin dezvoltarea transportului fluvial regional. Salutam asadar contactele realizate intre Uniunea Europeana si China prin intermediul noului mecanism al platformei pentru conectivitate si consideram ca exista premise excelente pentru a realiza o angajare constructiva a ambelor parti in proiecte de interes comun', a mentionat Dragnea.