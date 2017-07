Ieseanul care a anuntat la 112 ca a vazut un avion cazand, provocand activarea planului rosu de interventie, a fost amendat cu 1.000 de lei pentru alerta falsa

La nivelul judetului Iasi a fost activat, joi seara, planul rosu de interventie in urma unui apel primit, in jurul orei 22,45, la serviciul 112, de la un cetatean care a semnalat ca a vazut 'un avion la joasa inaltime, cu zgomot si lumini'.La scurt timp dupa primirea apelului, 12 echipaje ISU cu 53 de persoane au plecat in teren pentru a verifica informatia primita si a interveni in ajutorul unor eventuale victime.Alte sase autoutilitare SMURD, plus masina de medic sef au plecat spre zona indicata de apelant. Doua autospeciale de transport victime multiple si personal din Unitatile de Primire Urgente au stat in asteptare. Lor li s-au adaugat zeci de efective de politisti din cadrul IPJ si Politiei de Frontiera.Reprezentantii Aeroportului Iasi, cei ai ROMATSA si cei ai autoritatilor de peste Prut au transmis reprezentantilor ISU Iasi ca nu au nicio informatie privind disparitia unei aeronave de pe radare.La circa trei ore de la primirea apelului prin Sistemul Unic de Urgenta 112 si de la declansarea codului rosu de interventie, reprezentantii ISU si ai celorlalte forte de interventie au decis isi retraga echipajele in dispozitiv.